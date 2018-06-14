На днях в СМИ прошла информация, что у певицы Анны Семенович проблемы с самым дорогим – ее роскошной грудью. Будто бы артистке удалили опухоль. Поклонники заволновались и принялись обсуждать здоровье любимицы в соцсетях. Dni.Ru решили выяснить, что случилось на самом деле.

На днях в СМИ прошла информация, что у певицы Анны Семенович проблемы с самым дорогим – ее роскошной грудью. Будто бы артистке удалили опухоль. Поклонники заволновались и принялись обсуждать здоровье любимицы в соцсетях. Dni.Ru решили выяснить, что случилось на самом деле."Последние слухи о том, что Анне Семеновичудалили злокачественную опухоль груди, я подтвердить не могу. У нее действительноесть небольшая проблема, но певица регулярно наблюдается и проходит обследования.Так же не совпадает информация и по датам. В прессе говорится, что вмешательствобыло не так давно. Могу с уверенностью сказать, что в больнице она не лежала,возможно просто приходила и проводила какие-то манипуляции. Оперативноговмешательства я не вижу", – сказала Dni.RuМедиум успокоила поклонников: карты Тароне показали серьезных проблем со здоровьем. "Семенович проживет долгую иполноценную жизнь. Сил у нее предостаточно, энергии море. Более того, сейчас вее жизни начинается весьма интересный период. Эмоциональные встречи, новыепоклонники и перспективы ждут Семенович в ближайшее время. То, что сейчас пишуто ней в СМИ, просто пылинка, на которую Анна не обращает никакого внимания", – сказала она.Напомним, ранее в СМИ появилась информация об операции, которую пришлось перенести Анне Семенович. Дескать, в груди у знаменитой своими пышными формами певицы была обнаружено доброкачественная опухоль, которую и удалил пластический хирург.Всплывала даже любопытная деталь – журналисты утверждали, что подобное образование могло появиться из-за грудных имплантов. Тем временем сама певица неоднократно подчеркивала, что не прибегала к помощи пластической хирургии. Впрочем, опровергла она и сообщения о своей операции.