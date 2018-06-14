На днях в СМИ прошла информация, что у певицы Анны Семенович проблемы с самым дорогим – ее роскошной грудью. Будто бы артистке удалили опухоль. Поклонники заволновались и принялись обсуждать здоровье любимицы в соцсетях. Dni.Ru решили выяснить, что случилось на самом деле.
На днях в СМИ прошла информация, что у певицы Анны Семенович проблемы с самым дорогим – ее роскошной грудью. Будто бы артистке удалили опухоль. Поклонники заволновались и принялись обсуждать здоровье любимицы в соцсетях. Dni.Ru решили выяснить, что случилось на самом деле.
"Последние слухи о том, что Анне Семенович
удалили злокачественную опухоль груди, я подтвердить не могу. У нее действительно
есть небольшая проблема, но певица регулярно наблюдается и проходит обследования.
Так же не совпадает информация и по датам. В прессе говорится, что вмешательство
было не так давно. Могу с уверенностью сказать, что в больнице она не лежала,
возможно просто приходила и проводила какие-то манипуляции. Оперативного
вмешательства я не вижу", – сказала Dni.Ru
Медиум успокоила поклонников: карты Таро
не показали серьезных проблем со здоровьем. "Семенович проживет долгую и
полноценную жизнь. Сил у нее предостаточно, энергии море. Более того, сейчас в
ее жизни начинается весьма интересный период. Эмоциональные встречи, новые
поклонники и перспективы ждут Семенович в ближайшее время. То, что сейчас пишут
о ней в СМИ, просто пылинка, на которую Анна не обращает никакого внимания", – сказала она.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об операции, которую пришлось перенести Анне Семенович. Дескать, в груди у знаменитой своими пышными формами певицы была обнаружено доброкачественная опухоль, которую и удалил пластический хирург.
Всплывала даже любопытная деталь – журналисты утверждали, что подобное образование могло появиться из-за грудных имплантов. Тем временем сама певица неоднократно подчеркивала, что не прибегала к помощи пластической хирургии. Впрочем, опровергла она и сообщения о своей операции.