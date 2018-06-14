Анастасия Волочкова не скучает в одиночестве после разрыва с системным администратором Мишей. Балерина объявила о том, что встретила новую любовь.

Анастасия Волочкова не скучает в одиночестве после разрыва с системным администратором Мишей. Балерина объявила о том, что встретила новую любовь.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова сообщила многочисленным подписчикам о переменах в личной жизни. До недавнего времени балерина встречалась с системным администратором по имени Михаил. Они вместе посещали различные увеселительные заведения и летали на отдых, при этом неизменно демонстрировали полнейшую идиллию.Однако в какой-то момент Анастасия перестала публиковать совместные с Мишей фотографии и видео. Фанаты немедленно заподозрили, что в паре не все гладко. А теперь Волочкова сообщила, что встретила новую любовь. "Мои дорогие, вот такая у нас красота… Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас горел огонь в душе и в сердце и огонь любви, конечно же. У меня он горит, уже новый, не скрою. Но свой огонь я вам подарю на сцене", – обратилась к поклонникам Волочкова, опубликовав свежий ролик, на котором сняла потрескивающий костер, разожженный во дворе дома.Чуть позже скандально известная балерина выложила фотографию, где запечатлела букет цветов в корзинке. Среди сирени и пионов не прослеживалось излюбленных Анастасией белых роз, что явно свидетельствует о начале любовных отношений, видимо, кавалер как следует пока не разобрался во вкусах своей зазнобы."Какое же это счастье – быть любимой!🌺😊 И это новая любовь!" – хвастливо сообщила сияющая от счастья Анастасия Волочкова. Отметим, что пользователи Сети не смогли никак прокомментировать перемены в личной жизни балерины. Это связано с тем, что артистка по какой-то одной ей ведомой причине отключила возможность отзывов на публикации.