Трагическое известие ошеломило друзей и коллег режиссера и спикера Госдумы. Представители культурного сообщества и депутаты почтили память Станислава Говорухина минутой молчания и выразили свои соболезнования его родным и близким.

Трагическое известие ошеломило друзей и коллег режиссера и спикера Госдумы. Представители культурного сообщества и депутаты почтили память Станислава Говорухина минутой молчания и выразили свои соболезнования его родным и близким.Смерть Говорухина прокомментировал актер Борис Каморзин, снявшийся в последней картине режиссера.Артист сообщил, что слышал о его плохом самочувствии, но надеялся, что мастер сможет выкарабкаться. Каморзин признал, что это большая утрата не только для семьи, но и для всего российского кинематографа."Это большое несчастье. Мне выпала честь поработать на последним фильме Станислава Сергеевича „Конец прекрасной эпохи“. Я был очень рад, что он меня туда позвал. Я даже немного боялся, несмотря на то, что работал со многими режиссерами и сам достаточно опытный актер. Но все оказалось очень здорово, профессионально, уважительно по отношению к актерам", – цитирует Каморзинателеканал.Режиссер Андрей Звягинцев был немногословен. Для него известие о смерти Говорухина стало очень сильным потрясением. "Это очень неожиданная новость для меня. Надо собраться с мыслями", – коротко высказался режиссер.В свою очередь актер Евгений Герасимов рассказал, что в последние дни супруга Станислава Сергеевича Галина сообщила о его ежедневном ухудшении здоровья. По его словам,на гастролях в Израиле все близкие и друзья Герасимова были озабочены состоянием артиста. "Видите, как – жизнь начинается, заканчивается. К сожалению, ушел из жизни такой замечательный, талантливый, умный, очень скромный и искренний человек, умеющий дружить и ценить дружбу, много сделавший в кино, много сделавший для своих друзей, очень верный человек", – сказал Герасимов.В шоке от смерти коллеги и режиссер Егор Кончаловский. "Очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека. Не только потрясающего режиссера, который останется в сердцах зрителей своими легендарными картинами, но и как общественного деятеля и настоящего патриота нашей страны. Неравнодушного, мудрого, но при этом простого. Очень большой человек", – отметил Кончаловский.Кинорежиссер Степан Пучинян был не только коллегой, но и близким другом Станислава Говорухина."Мы дружим со Славой с 1962 года. Мы учились в мастерской Якова Сегеля. Когда он учился во ВГИКе, он уже тогда был талантливым, писал большие статьи... Я потерял самого дорогого, самого близкого друга. Это большое-большое горе. Это потеря для всей страны...", – приводит слова Пучиняна .Режиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин назвал Говорухина образцом для всех российских режиссеров. "Говорухин во многом был для нас образцом режиссера, мужчины, джентльмена. Это был человек, который занимался только тем, что ему было интересно и близко... он действительно любил искусство", – цитирует Лунгина ТАСС.В свою очередь актер Марат Башаров считает, что Говорухин был великим человеком. "Мне только что сообщили, это ужасно. Это был великий режиссер, великий человек, великий художник, великий мужчина, который умел правильно, красиво жить", – прокомментировал новость о смерти мастера актер.Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров рассказал, что в последний раз видел Говорухина несколько месяцев назад, когда приезжал к нему на День рождения. "Говорухин был необыкновенным, конечно, человеком. Он был обаятельным, обладал невероятным чувством юмора, был замечательным рассказчиком", – сказал Шахназаров, добавив, что со Станиславом Сергеевичем их связывала долгая дружба.Трудно принять кончину режиссера и сенатору Алексею Пушкову. Об этом он написал в своем блоге в Twitter. "Скончался Станислав Говорухин. Это очень трудно принять. Казалось, он всегда будет среди нас – со своей неизменной трубкой, со своим спокойным, пристальным, вдумчивым взглядом", – цитирует ПушковаПочтили память Говорухина минутой молчания и депутаты Госдумы Ведь Станислав Сергеевич занимал пост главы комитета по культуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с уходом из жизни режиссера. Он добавил, что мастер всегда имел свою точку зрения на то, как должны обстоять дела в России. По словам Пескова, Путина и Говорухина объединяли очень тесные дружеские отношения.Напомним, Станислав Говорухинскончался 14 июня на 83-м году жизни в подмосковном санатории "Барвиха".О смерти главы думского комитета по культуре сообщил на пленарном заседании нижней палаты спикер Госдумы Вячеслав Володин.Гений советского и российского кинематографа родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. На его счету более 20 художественных фильмов.В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах, в том числе телевизионных. Работал в кино в качестве сценариста и продюсера. В 1985 году Говорухин активно включился в политическую деятельность.