Резкое подорожание биткоина в конце 2017 года и последующий спад были вызваны рыночными манипуляциями — цена на него поддерживалась искусственно, за счет безконтрольной печати другой криптовалюты, Tether. К такому выводу пришли профессор Техасского университета Джон Гриффин и магистрант Амин Шамс, изучившие общедоступные записи биткоиновых транзакций с марта 2017-го по март 2018-го.

Резкое подорожание биткоина в конце 2017 года и последующий спад были вызваны рыночными манипуляциями — цена на него поддерживалась искусственно, за счет безконтрольной "печати" другой криптовалюты, Tether. К такому выводу пришли профессор Техасского университета Джон Гриффин и магистрант Амин Шамс, изучившие общедоступные записи биткоиновых транзакций с марта 2017-го по март 2018-го.Создатели биржи Bitfinex выпускают собственную виртуальную валюту под названием Tether, которая обеспечивается фиатными деньгами — долларами США. Новые токены Tether выпускаются, когда инвесторы обменивают электронную валюту по курсу $1 за один "жетон". В результате к Tether, которая привязана к "настоящим" деньгам, возникло больше доверия, и она очень часто используется для покупок других виртуальных монет, включая биткоин.Проведенный учеными анализ выявил связь между эмиссией Tether и биткоином — особенно в те периоды, когда курс "монеты" сильно проседал. Когда цена биткоина шла вниз, Bitfinex "печатала" новые токены Tether, что помогало искусственно стимулировать спрос. Стоимость других криптовалют, таких как Ethereum и Litecoin, в указанный период также возрастала, иногда до 64%.Неконтролируемая эмиссия Tether привела к резкому подорожанию, а потом обвалу биткоина. Если еще в декабре за одну "монету" на некоторых биржах давали $20 тысяч, то сегодня (данные CoinDesk на 14:00 мск) — $6,4 тысячи.∎Путин исключил появление у России собственной криптовалюты читайте такжеЦену на биткоин искусственно раздували и раньше, пишет The New York Times. Например, в период работы некогда крупнейшего обменника Mt. Gox в 2013 году криптовалюта за два месяца подорожала с $150 до $1000.