Кроме того, были затронуты вопросы правил дорожного движения и действий при обнаружении подозрительных предметов...

На базе Центра социальной помощи семьи и детства «Берегиня» сотрудники полицейские Южного округа провели профилактические беседы с воспитанниками городских лагерей.Урок провели начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы капитан полиции Татьяна Ряснова и заместитель начальника ООДУУП УВД по ЮАО подполковник полиции Лариса Башмакова. Во встрече приняли участие около 40 учеников школ района.Татьяна Ряснова рассказала об ответственности за совершение различных правонарушений. Кроме того, были затронуты вопросы правил дорожного движения и действий при обнаружении подозрительных предметов, а также порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.«На территории района Нагатинский Затон функционирует два летних лагеря, которые посещают более 160 человек. Они не остаются без нашего внимания. Наша самая главная задача – профилактика. Мы делаем все возможное, чтобы дети не совершали ошибок, которые могут пагубно сказаться на их будущем. Совместно со службой участковых уполномоченных регулярно проводятся беседы и встречи со школьниками в период летних каникул», — отметила Татьяна Ряснова.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22