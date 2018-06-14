Площадь каждой - от четырех до шести квадратных метров

Площадь каждой - от четырех до шести квадратных метровВо время проверки сотрудники прокуратуры обнаружили стихийные свалки в лесах под Владимиром.Жители складируют ненужные доски, тряпки, бочки, пластиковые бутылки и ветки деревьев. Всего правоохранители обнаружили пять мест. Площадь каждой свалки - от четырех до шести квадратных метров. В адрес директора лесничества внесли представление.Также на территории трех районов - Фрунзенского, Ленинского и Октябрьского - сотрудники прокуратуры обнаружили свалки горючих отходов. Это является нарушением требований пожарной безопасности. На некоторых улицах нет водопроводов для наружного тушения огня.Также не осуществляется муниципальный контроль за городскими лесами. Администрация даже не приняла регламент.