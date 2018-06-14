Суд наложил обеспечительный арест на акции группы Сумма в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении совладельцев холдинга Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Суд наложил обеспечительный арест на акции группы "Сумма" в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении совладельцев холдинга Зиявудина и Магомеда Магомедовых, передает "Интерфакс".Обеспечительные меры были наложены судом еще 28 апреля, но постановление было обжаловано – 14 июня его рассмотрит Мосгорсуд.Братья Магомедовы заключены под стражу 31 марта. Их обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей. Арестован и гендиректор компании "Интекс" (входит в группу "Сумма") Артур Максидов – ему вменяется хищение почти 669 миллионов рублей.Фигурантам предъявили обвинения в создании преступного сообщества, шести эпизодах крупных хищений и растрате.