Преображенский суд решил судьбу 16-летнего Никиты Ермолаева, талантливого московского школьника и многократного победителя олимпиад, которого собственная мать оставила без жилья и средств к существованию.

Преображенский суд решил судьбу 16-летнего Никиты Ермолаева, талантливого московского школьника и многократного победителя олимпиад, которого собственная мать оставила без жилья и средств к существованию. Женщина незаконно выписала подростка из квартиры, продала ее и исчезла. Сегодня ее потребовали лишить родительских прав и назначить мальчику нового опекуна.На заседание суда сегодня приехал сам 16-летний Никита Ермолаев, его мама, которая оставила сына бездомным и незаконно выписала из квартиры, а также дядя — он просил сделать его опекуном мальчика и попросил ограничить женщину в родительских правах. Именно такое решение и принял суд.История началась четыре года назад. Тогда москвичка Анна Ермолаева неожиданно прервала общение с родственниками, бросила работу и стала злоупотреблять спиртными напитками. За несколько лет она превратила жизнь сына в кошмар с ежедневными пьянками, сожителями и драками."Все как бы прошло уже. Мне кажется, потому что я привык к Андрею, новая семья. А к маме, может быть, старые чувства остались еще. До 2013 года все было хорошо, а сейчас я не узнаю маму, не понимаю вообще, что с ней происходит", — рассказывает Никита Ермолаев.У Анны скопились большие долги. Чтобы расплатиться, она взяла кредит в микрофинансовой организации. Там ее обманули, деньги обещали под небольшой процент, но обманом дали под 700%. А когда пришло время платить, банкиры вынудили отдать им квартиру."Этот кредитный договор оформлен еще в 2015 году, то есть люди те заранее готовились к этому мошенническому действу. Мама взяла кредит под залог недвижимости, и вот так все закончилось", — объясняет юрист Надежда Булгакова.Самого Никиту, к счастью, приютил дядя. Он пытался восемь месяцев оформить опеку над ребенком, но сначала суд должен был лишить мать родительских прав.Сейчас Следственный комитет разбирается, каким образом женщина сумела выписать ребенка из квартиры. По закону это можно сделать только с согласия органов опеки, которого не было.