Футболист сборной России Алан Дзагоев травмировался в первом тайме матче-открытии ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии. Полузащитник на 22-й минуте резко свалился на газон и схватился за заднюю поверхность бедра.
Футболист сборной России Алан Дзагоев травмировался в первом тайме матче-открытии ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии. Полузащитник на 22-й минуте резко свалился на газон и схватился за заднюю поверхность бедра.
Сборная России прямо
в стартовом поединке чемпионата мира по футболу понесла большую потерю. Один из лидеров национальной команды Алан Дзагоев получил серьезную травму.
На 22-й минуте игры во время атаки полузащитник российской сборной внезапно схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. К нему выбежали доктора, чтобы оказать оперативную помощь.
Точный характер повреждения игрока российской сборной пока не известен. Не исключено, что игрок может пропустить остаток турнира. Футболист покинул поле со слезами на глазах. В итоге Алана Дзагоева заменил полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев.
Врач "Динамо" Александр Ярдошвили прокомментировал эпизод с травмой полузащитника сборной России. "Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так", – заявил Ярдошвили. Эксперт убежден, для ключевого игрока российской сборной чемпионат мира закончен, пишет "Спорт-Экспресс".
Стоит отметить, что это не первая крупная неудача для полузащитника ЦСКА и сборной России. Так, в 2016 году Алан Дзагоев был вынужден пропустить из-за травмы чемпионат Европы по футболу, который проходил во Франции.
По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, спортсмен получил травму в матче с казанским "Рубином". Футболист прошел медицинское обследование, по результатам которого у игрока был выявлен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня в 18:00 мск. В первом матче встретились сборные России и Саудовской Аравии.
Матч проходит на столичном стадионе "Лужники". В данный момент счет 2:0
в пользу сборной России.