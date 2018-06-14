Футболист сборной России Алан Дзагоев травмировался в первом тайме матче-открытии ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии. Полузащитник на 22-й минуте резко свалился на газон и схватился за заднюю поверхность бедра.

Футболист сборной России Алан Дзагоев травмировался в первом тайме матче-открытии ЧМ-2018 против команды Саудовской Аравии. Полузащитник на 22-й минуте резко свалился на газон и схватился за заднюю поверхность бедра.Сборная России прямов стартовом поединке чемпионата мира по футболу понесла большую потерю. Один из лидеров национальной команды Алан Дзагоев получил серьезную травму.На 22-й минуте игры во время атаки полузащитник российской сборной внезапно схватился за заднюю поверхность бедра и упал на газон. К нему выбежали доктора, чтобы оказать оперативную помощь.Точный характер повреждения игрока российской сборной пока не известен. Не исключено, что игрок может пропустить остаток турнира. Футболист покинул поле со слезами на глазах. В итоге Алана Дзагоева заменил полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев.Врач "Динамо" Александр Ярдошвили прокомментировал эпизод с травмой полузащитника сборной России. "Скорее всего, у Алана надрыв задней поверхности бедра. По крайней мере, по телевизионной картинке мне показалось именно так", – заявил Ярдошвили. Эксперт убежден, для ключевого игрока российской сборной чемпионат мира закончен, пишет "Спорт-Экспресс".Стоит отметить, что это не первая крупная неудача для полузащитника ЦСКА и сборной России. Так, в 2016 году Алан Дзагоев был вынужден пропустить из-за травмы чемпионат Европы по футболу, который проходил во Франции.По словам врача сборной России Эдуарда Безуглова, спортсмен получил травму в матче с казанским "Рубином". Футболист прошел медицинское обследование, по результатам которого у игрока был выявлен внутрисуставной перелом второй плюсневой кости.Напомним, чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня в 18:00 мск. В первом матче встретились сборные России и Саудовской Аравии.Матч проходит на столичном стадионе "Лужники". В данный момент счет 2:0в пользу сборной России.