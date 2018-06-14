Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 о принадлежности Крыма к России, сообщили источники. Кроме того, он заметил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам G7 о принадлежности Крыма к России, сообщили источники. Кроме того, он заметил, что Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире.О том, что внешнеполитический курс США рискует серьезно сменить свой вектор сообщило издание BuzzFeed. Во время ужина на саммите G7 на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек Дональд Трамп рассказал другим лидерам стран "большой семерки" о том, что Крым является российским. Президент США отметил, что жители полуострова разговаривают на русском языке, поэтому сомневаться в его принадлежности не приходится.Кроме того, глава Белого дома выразил удивление тем фактом, что его коллеги находятся на стороне Украины в любых спорных ситуациях, передает . "Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире", – приводят источники слова Дональда Трампа. Отметим, официального подтверждения или опровержения подобного разговора на полях саммита G7 пока не последовало.При этом издание допускает, что президент США мог сказать все это в шутку. Что, однако, не исключает истинности им сказанного. Уровень коррупции, как успели отметить многочисленные эксперты, не позволяет Украине выстраивать эффективную экономическую систему даже с международной помощью. Наоборот, чем больше денег поступает в страну из-за рубежа, тем, кажется, хуже идут у нее дела. Ну а принадлежность Крыма к России определили своим голосованием на референдуме сами жители полуострова.Впрочем, вряд ли американский лидер решился бы шутить такими вещами. Кажется, что США намерены резко изменить вектор своей внешней политики, по крайней мере в восточноевропейском регионе.