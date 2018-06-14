Трамп считает Крым российским (потому что все жители там говорят по-русски), а Украину – коррумпированной страной. Такое мнение президент США высказал мировым лидерам еще в ходе ужина на саммите G7 в Канаде.

Трамп считает Крым российским ("потому что все жители там говорят по-русски"), а Украину – коррумпированной страной. Такое мнение президент США высказал мировым лидерам еще в ходе ужина на саммите G7 в Канаде.Кроме того, Трамп раскритиковал украинское руководство. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Buzzfeed, что пока неясно, являются ли такие ремарки признаком изменения официальной позиции США по теме Крыма и Украины или же речь шла скорее о некой шутке.Между тем, в адрес своего предшественника американский лидер сказал следующее: "Обама может говорить все что хочет, однако он допустил то, что Россия присоединила Крым".На саммите G7 в Канаде Трамп так же предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.