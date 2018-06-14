На московском стадионе Лужники продолжается стартовый матч чемпионата мира по футболу-2018, в котором сборная России принимает футболистов Саудовской Аравии. В середине первого тайма серьезную травму получил атакующий полузащитник россиян и столичного ЦСКА Алан Дзагоев.

На московском стадионе "Лужники" продолжается стартовый матч чемпионата мира по футболу-2018, в котором сборная России принимает футболистов Саудовской Аравии. В середине первого тайма серьезную травму получил атакующий полузащитник россиян и столичного ЦСКА Алан Дзагоев.Хавбек в борьбе за мяч неудачно упал и травмировал заднюю поверхность бедра. Дзагоева заменил Денис Черышев, который через некоторое время забил гол, сделав счет 2:0. Тем временем медики сборной России после предварительного обследования сообщили, что травма Алана очень серьезная. Вполне возможно, полузащитник уже не выйдет на поле на домашнем всепланетном турнире.