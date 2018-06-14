Нападающий английского Ливерпуля и сборной Египта по футболу Мохамед Салах сможет сыграть в первом матче своей команды на чемпионате мира против Уругвая. Встреча пройдет на Екатеринбург-Арене 15 июня.

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохамед Салах сможет сыграть в первом матче своей команды на чемпионате мира против Уругвая. Встреча пройдет на "Екатеринбург-Арене" 15 июня."Салах хорошо себя чувствует, очень хорошо. Он быстро восстановился, — сказал главный тренер сборной Египта Эктор Купер, которого цитирует ТАСС. — Он уже потренировался с нами, надо будет посмотреть, как пройдет сегодняшняя тренировка, и я могу заверить вас почти на 100%, что он будет играть. Мы все наполнены оптимизмом, и почти уверены, что он будет играть завтра с нами".