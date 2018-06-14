Три человека погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Кемеровской области. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

Три человека погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Кемеровской области. Очевидцы сняли на видео последствия аварии.ДТП произошло около 15:30 в четверг, 14 июня, близ села Поморцево в Беловском районе. По предварительной информации, водитель автобуса пошел на обгон, но оказался на встречной полосе прямо перед КамАЗом. Управлявший последним мужчина резко ушел в сторону, однако "Нефаз" врезался в прицеп.Удар был такой силы, что у автобуса смяло половину кабины. В результате столкновения водитель и двое пассажиров следовавшего из Каракана в Белово транспортного средства скончались, еще пятеро получили различные травмы. Всего в салоне "Нефаза" находились 20 человек.