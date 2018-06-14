Лидер рок-группы Коррозия металла Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы как самовыдвиженец.

Лидер трэш-рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы как самовыдвиженец.Об этом рассказал ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.Таким образом, на сегодняшний день в Мосгоризбиркоме имеется уже документы 14 человек, желающих занять пост городского градоначальника. При этом каждому соискателю для регистрации в кандидаты нужно заручиться подписью не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях города. Для самовыдвиженца необходимо представить подписи 36 тысячи избирателей.Сергей Троицкий неоднократно баллотировался или пытался попробовать свои силы на разных выборах. В том числе и на выборах мэра Москвы. 14 июня 2013 года он подал документы на досрочные выборы столичного руководителя, которые состоялись 8 сентября 2013 года, но не был допущен до выборов, так как не собрал нужное количество подписей избирателей.В этом году выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.