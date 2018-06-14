До 20 июня коммунальные службы Саратовской области намерены полностью потушить возгорание и тление на двух мусорных полигонах, расположенных в нескольких километрах друг от друга в пригороде Саратова.

До 20 июня коммунальные службы Саратовской области намерены полностью потушить возгорание и тление на двух мусорных полигонах, расположенных в нескольких километрах друг от друга в пригороде Саратова, передает "Интерфакс".Как сообщает министерство информации и печати региона, на мусорном полигоне ООО "СТМ-Капитал" недалеко от поселка Расково в Саратовском районе области работы ведутся в круглосуточном режиме.Недалеко от одного из горящих полигонов находится поселок Расково и около 60 многоэтажных домов микрорайона Солнечный-2, где проживает более 15 тысяч человек.Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона. Исследования выявили в одной из проб превышение ПДК оксида углерода (II) в 1,5 раза. Деятельность по приему отходов и их размещению на полигоне приостановлена.Как сообщалось, 3 июня в пригороде Саратова загорелись сразу два мусорных полигона, расположенных в нескольких километрах друг от друга, вблизи жилых массивов. Общая площадь горения составляла порядка 6 га.