Математики из университетов Германии и Бельгии предсказали исход Чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Специалисты назвали вероятную тройку сборных-победительниц.

Математики из университетов Германии и Бельгиипредсказали исход Чемпионата мира по футболу, который стартует в России 14 июня. Специалисты назвали вероятную тройку сборных-победительниц.Чтобы узнать счастливчиков, ученые совместили метод ранжирования со специальным алгоритмом. Ими были проанализировали 100 тысяч возможных вариантов развития событий.В исследовании учитывались такие факторы, как население стран-участниц ЧМ-2018, их ВВП, рейтинг национальных сборных, средний возраст футболистов и многие другое.По итогам вычислений оказалось, что главными претендентами на победу являются Испания (17,8%) и Германия (17,1%), а замыкает тройку Бразилия (12,3%), передаетРанее белый кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу России над сборной Саудовской Аравии в первом матче мундиаля. Животному, суд по всему, можно доверять: кот уже верно предсказывал результаты трех из четырех игр в рамках Кубка конфедераций, которые проходили в Санкт-Петербурге. Поэтому Ахилл заслуженно был выбран в качестве футбольного оракула.Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.Игры примут 12 стадионов (в Москве встречи пройдут на двух аренах).Матч открытия мирового первенства пройдет на стадионе "Лужники" в Москве между сборными России и Саудовской Аравии.