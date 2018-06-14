Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил список из 50-ти молодых футболистов, которые могут стать открытиями в следующем футбольном сезоне. В рейтинг Топ-50 вошли два российских игрока: нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард Краснодара Иван Игнатьев.

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил список из 50-ти молодых футболистов, которые могут стать открытиями в следующем футбольном сезоне. В рейтинг Топ-50 вошли два российских игрока: нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард "Краснодара" Иван Игнатьев.Чалов в составе московских армейцев приближается к статусу основного игрока команды. В предыдущих восьми играх прошлого сезона Чалов за свой клуб забил семь голов. Самыми сильными сторонами игрока УЕФА отмечает скорость, голевое чутье и игровую интуицию.19-летний Игнатьев же в составе "Краснодара" проявил себя еще ярче – в Юношеской лиге УЕФА сезона 2017/18 нападающий стал лучшим бомбардиром турнира. В четырех играх за команду россиянин отметился десятью забитыми мячами.