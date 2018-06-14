Незалежная стягивает военных к границам нашей страны. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Незалежная стягивает военных к границам нашей страны. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.По словам политика, создание Украиной разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря вызывает серьезную озабоченность. Кроме того, он напомнил о размещении у наших границ штурмовой авиации этой страны.Руслан Бальбек отметил, что такая провокация является сознательной игрой украинской стороны на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией. Такое поведение Киева вынуждает официальную Москву подготовить дополнительные варианты обороны Крыма."Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ во время чемпионата мира по футболу – игра на западную публику в надежде на обострение отношений с РФ", – цитирует депутата РИА Новости.Политик добавил, что в случае агрессии со стороны Украины ни ЧМ-208, ни "истерики" западных властей не заставят нашу страну заговорить о перемирии и сдать свои позиции. По его словам, любое нападение будет расценено как полномасштабное военное наступление. Руслан Бальбек заявил, что Россия ответит зеркальными мерами.Напомним, в ходе прямой линии 7 июня Владимир Путин ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о возможном прорыве Киева по линии соприкосновения в дни проведения ЧМ-2018 по футболу. Российский президент заявил, что если это случится, то "будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом".