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<a href="http://33live.ru/novosti/14-06-2018-ulichnuyu-torgovlyu-ne-pobedit.html" target="_blank">Уличную торговлю не победить?</a> - Торговля на дороге. Продавцы овощей и фруктов Центрального рынка недовольны властями. Они никак не борются с незаконной торговлей на Батурина. Цены у уличных торговцев ниже, поэтому многие покупают огурцы и помидоры ещё на подходе к рынку. При этом, не смущает покупателей, что торговля идёт с ящиков, документы на товар отсутствуют, а у продавцов нет медицинских книжек.