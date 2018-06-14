Торговля на дороге. Продавцы овощей и фруктов Центрального рынка недовольны властями. Они никак не борются с незаконной торговлей на Батурина. Цены у уличных торговцев ниже, поэтому многие покупают огурцы и помидоры ещё на подходе к рынку. При этом, не смущает покупателей, что торговля идёт с ящиков, документы на товар отсутствуют, а у продавцов нет медицинских книжек.
Торговля на дороге. Продавцы овощей и фруктов Центрального рынка недовольны властями. Они никак не борются с незаконной торговлей на Батурина. Цены у уличных торговцев ниже, поэтому многие покупают огурцы и помидоры ещё на подходе к рынку. При этом, не смущает покупателей, что торговля идёт с ящиков, документы на товар отсутствуют, а у продавцов нет медицинских книжек.