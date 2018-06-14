После продолжительной болезни режиссер скончался в подмосковном санатории "Барвиха"

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался в 10:37 мск в подмосковном санатории "Барвиха".Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин."В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", - сообщил Володин. После этого депутаты почтили минутой молчания память Говорухина.