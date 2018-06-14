ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Морозова Николая Борисовича, 24.05.1958 года рождения....

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Морозова Николая Борисовича, 24.05.1958 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.04.204 года.Приметы: на вид 50 лет, рост около 178 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29