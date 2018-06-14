УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Набережных Юрия Владимировича, 14.05.1984 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Набережных Юрия Владимировича, 14.05.1984 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 27.02.2018 года.Приметы: на вид 30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, прямые.Особые приметы: на правой руке на запястье татуировка «За Вас», на левой ноге татуировка в виде кинжала.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93