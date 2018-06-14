Сотрудники ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Пашвыкина Данилы Алексеевича, 2001 года рождения...

Сотрудники ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего Пашвыкина Данилы Алексеевича, 2001 года рождения, жителя г. Москвы, который в 09:40 10 июня 2018 года самовольно ушел из детского центра на Ореховом бульваре. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, рост 180 см, нормального телосложения.Был одет: серые спортивные штаны, светло-серую футболку, сланцы черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22