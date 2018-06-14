Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрацииВ 2018 года на двух улицах в Костроме установят пешеходные ограждения для увеличения безопасности дорожного движения.Об этом сообщили в пресс-службе администрации. Заборы появятся в районе домов №11 и 13 на улице Титова и дома №56 на улице 7-я Рабочая. Согласно официальной статистике ГИБДД, именно на этих участках происходит большое количество аварий с пешеходами.Стоимость работ составит 730 тысяч рублей.