Полицейские выразили благодарность двум сотрудницам банка за проявленную бдительность и грамотные действия, благодаря которым было предотвращено мошенничество в отношении 87-летней пенсионерки....

Начальник ОМВД России по району Выхино-Жулебино подполковник полиции Алексей Орехов и заместитель начальника полиции майор полиции Игорь Степанов встретились с двумя жительницами столицы, предотвратившими противоправное деяние в отношении 87-летней женщины.Алексей Орехов выразил благодарность двум сотрудницам банка за проявленную бдительность и грамотные действия, благодаря которым было предотвращено мошенничество в отношении пожилой москвички, а злоумышленники задержаны.Банковские служащие заподозрили неладное, когда 87-летняя пенсионерка пожелала снять все свои сбережения со счета, и вызвали сотрудников полиции. Злоумышленники были задержаны, а сбережения пенсионерки сохранены.Руководители ОМВД России по району Выхино-Жулебино вручили сотрудницам банка благодарность и букеты цветов, и пожелали здоровья и благополучия в семьях.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18