Драка на борту летевшего из Москвы в Ереван самолета. Во время ночного полета поссорились трое выпивших россиянин. После приземления самолета в столице Армении, они доставлены в полицию аэропорта Звартноц. На лбу одного из них было заметно телесное повреждение.

Драка на борту летевшего из Москвы в Ереван самолета. Во время ночного полета поссорились трое выпивших россиянин. После приземления самолета в столице Армении, они доставлены в полицию аэропорта Звартноц. На лбу одного из них было заметно телесное повреждение.Трое россиян выпили, стали нецензурно ругаться и нанесли побои друг другу, сообщает РИА Новости. О россиянах известно, что это 36-летний Антон, 31-летний Алексей и 51-летний Александр. Последний и пострадал более, чем молодые участники потасовки.4 июня в силу вступили поправки в российский Гражданский и Воздушный кодексы. Они позволяют авиакомпаниям составлять списки пассажиров-дебоширов. За хулиганство на борту и угрожающие безопасности полетов пассажиров могут лишать права пользоваться услугами авиаперевозчиков. С инициативой о введении черных списков выступила компания "Аэрофлот". За 2017 год на борту самолетов "Аэрофлота" было зафиксировано 12 случаев грубого нарушения пассажирами правил поведения.