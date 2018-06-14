На защиту графика работы питерского метрополитена встал глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин. Любой транспорт работает столько, сколько нужно пассажиру. В Москве более ночная жизнь у людей, - добавил он.

На защиту графика работы питерского метрополитена встал глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин. "Любой транспорт работает столько, сколько нужно пассажиру. В Москве более ночная жизнь у людей", — добавил он.В Москве метрополитен работает до часа ночи, напоминает "Интерфакс". "Если Петербург будет жить такой же ночной жизнью, как и Москва, то думаю, график изменится, — продолжил Головин. — Если у нас люди изменят свой график рабочего дня, и мы увидим, что потоки есть до часу, то метро будет работать до часу. Мы ориентируемся на жизнь горожан".При этом городские власти Северной столицы готовы пересмотреть вопрос о продлении работы метро в Санкт-Петербурге, если петербуржцы изменят образ жизни на ночной.Впрочем, вице-губернатор Игорь Альбин сразу очертил пределы дозволенного: в отдельные дни общественный транспорт итак работает круглосуточно.По его словам, метро не может работать до последнего посетителя.Ежедневно питерский метрополитен перевозит более 2 миллионов пассажиров. Это 19 место по загруженности среди метрополитенов мира! Метро Санкт-Петербурга – второе по величине в России после московского. Здесь 69 станций и почти 119 километров путей на пяти линиях.