Конкурсанты продемонстрировали уровень знаний в области законодательства, а также практические навыки в медицинской, специальной, физической и огневой подготовках...

В столичной полиции определены победители конкурса «Лучший по профессии»В региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» приняли участие сотрудники центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и следователи московского гарнизона полиции.Конкурсанты продемонстрировали уровень знаний в области законодательства, а также практические навыки в медицинской, специальной, физической и огневой подготовках.Среди сотрудников центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. Москве победителями стали: дежурный (по режиму) службы охраны и эвакуации несовершеннолетних ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Елена Самбурова, воспитатель группы по воспитательной работе ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Елена Пикус и дежурный (по режиму) службы охраны и эвакуации несовершеннолетних ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве старший сержант полиции Светлана Симонова.Среди сотрудников органов предварительного следствия в системе ГУ МВД России по г. Москве лучшими стали: старший следователь СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант юстиции Николай Кабанов, следователь 11 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант юстиции Сергей Лагоша и следователь СО ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы старший лейтенант юстиции Александр Ваганов.Определенные конкурсной комиссией сотрудники представят столичную полицию на Всероссийских этапах конкурсов на звание «Лучший по профессии» по направлениям деятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве