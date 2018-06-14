14.06.2018

2018-06-14 10:26:29

В страшном ДТП под Нижним Новгородом погибла молодая пара

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП. На трассе Бор – Валки водитель Audi превысил скоростной режим, не справился с управлением и летел в Mercedes, передает .



В результате удара Audi смяло в лепешку. Находившаяся на пассажирском сиденье иномарки девушка погибла на месте, а молодой водитель скончался спустя несколько минут в карете скорой помощи.