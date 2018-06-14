14.06.2018

2018-06-14 10:00:24

В Тюмени 10-летний мальчик упал с набережной и утонул

В Тюмени трагически погиб 10-летний мальчик. Ребенок катался на самокате, не удержал равновесие и упал с набережной реки Туры, передает.



На место незамедлительно прибыли бригады скорой помощи и спасатели, однако спасти мальчика не удалось. Тело ребенка достали из реки только спустя несколько часов.