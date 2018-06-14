Социологи из университета штата Огайо провели исследование, в ходе которого выяснили, что верующие живут на несколько лет дольше атеистов. Ученые проанализировали некрологи в газетах из 42 городов США и сделали вывод, что приверженцы той или иной религии проживали в среднем на 4 года дольше неверующих.

Социологи из университета штата Огайо провели исследование, в ходе которого выяснили, что верующие живут на несколько лет дольше атеистов. Ученые проанализировали некрологи в газетах из 42 городов США и сделали вывод, что приверженцы той или иной религии проживали в среднем на 4 года дольше неверующих, сообщает Social Psychological and Personality Science.Исследователи учитывали пол, семейное положение и конфессиональную принадлежность умерших. Семейные и верующие люди оказавались более успешными в плане продолжительности жизни, чем вдовцы, атеисты и холостяки.Ученые объяснили такие результаты тем, что благодаря постам и запретам на употрбление вредных веществ верующие живут дольше. Более того, в городах, где подавляющее большинство население ходит в церковь, даже агностики и атеисты живут дольше, так как перенимают полезные привычки у соседей.Впрочем, ученые говорят, что отказ вредных привычек обеспечивает верующим лишь один дополнительный год. С чем связаны еще 2-3 года жизни религиозных людей, социологам предстоит выяснить.Ранее сообщалось, что атеисты скучают чаще верующих.