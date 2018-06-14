Арбитражный суд Москвы признал банкротом Игоря Пинкевича, одного из основных владельцев ГК Настюша – это бывший соинвестор строительство ЖК Царицыно на юге столицы.

Пинкевича обвиняют в мошенничестве с деньгами дольщиков, в августе прошлого года его арестовали.Пинкевич признан банкротом по заявлению компании "Новые горизонты". В отношении должника введена процедура реализации имущества. Отчет о ходе процедуры банкротства бизнесмена суд назначил на 27 ноября, передает "Интерфакс".Строительство жилого комплекса началось еще в 2006 году, застройщик собирался сдать объект в 2012-м, но не выполнил свои обязательства перед дольщиками. Было заключено свыше 4 тысячи договоров долевого участия.Объект будет достроен за счет городских средств силами городского застройщика АО "Мосотделстрой №1".