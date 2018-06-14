Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил погоны руководителям территориальных органов и подразделений центрального аппарата МВД России.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил погоны руководителям территориальных органов и подразделений центрального аппарата МВД России, удостоенным специальных званий высшего начальствующего состава. Указ Президента Российской Федерации был подписан накануне одного из главных государственных праздников – Дня России.Глава ведомства отметил организаторские способности руководителей и поблагодарил их за профессионализм, ответственность при решении задач по борьбе с преступностью, обеспечении безопасности граждан.«Уверен, что каждый из вас и впредь будет отдавать все силы, знания и опыт делу, которому мы призваны служить, с достоинством и честью исполнять свой долг, как того требует Присяга», - подчеркнул Министр.В завершение мероприятия Глава МВД России поздравил коллег со знаковым событием в их биографии, пожелал им крепкого здоровья и новых профессиональных достижений на благо Отечества.СправочноВ соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.06.2018 № 298 специальные звания присвоены:Генерал-лейтенанта полицииАгаркову Олегу ПавловичуВинникову Александру ИвановичуКаве Дмитрию БогдановичуЧерникову Михаилу ЮрьевичуГенерал-майора полицииБуднику Александру ИвановичуГаврилину Павлу ВладимировичуДемидову Андрею ЮрьевичуКорниенко Геннадию ИвановичуКузнецову Вячеславу НиколаевичуПетрунину Василию ЕгоровичуСавченко Николаю АнатольевичуТрифонову Игорю ЮрьевичуГенерал-майора внутренней службыНагоше Вячеславу АнатольевичуГенерал-майор юстицииНеупокоеву Андрею Павловичу