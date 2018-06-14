Музыкант Владимир Кузьмин заявил о расставании с женой
Екатериной. Причин развода звезда не называет.
Музыкант Владимир Кузьмин заявил о расставании с женой
Екатериной. Причин развода звезда не называет.
"С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясь
близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришло
время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких
комментариев в прессе по этому поводу".
Екатерина младше Владимира на 27 лет. Экс-супруги
познакомились на пляже в Анапе летом 2000 года. Девушка отдыхала вместе с
родителями, поэтому первое свидание со звездой состоялось под присмотром
родственников.
Отпуск закончился, и Екатерина вернулась в родную Елабугу.
Кузьмин не смог забыть прекрасную особу и принялся ей названивать. Через неделю
барышня полетела к музыканту в Москву. В аэропорту ее встречал счастливый Владимир
с огромным букетом.
"Я всегда был эгоистом. Моя работа, моя музыка для меня
стояли на первом, и на втором, и на прочих местах. Остальное – примерно на
десятом. Включая семейную жизнь. Я думал, что хорошего семьянина из меня не
получится. Катя заставила меня посмотреть на мою жизнь по-другому. Мне
захотелось нормальных, глубоких отношений", – вспоминает о начале их романа
артист.
Влюбленные поженились в 2001 году. Семейная жизнь супругов
не была гладкой: поговаривали, что однажды их брак чуть не разрушился из-за
ревности Кузьмина. Однако тогда Владимир и Екатерина смогли спасти отношения, сообщает
7Дней. ru.