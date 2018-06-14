Музыкант Владимир Кузьмин заявил о расставании с женой Екатериной. Причин развода звезда не называет.

Музыкант Владимир Кузьмин заявил о расставании с женойЕкатериной. Причин развода звезда не называет."С большим уважением и любовью к друг другу, оставаясьблизкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришловремя каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никакихкомментариев в прессе по этому поводу".Екатерина младше Владимира на 27 лет. Экс-супругипознакомились на пляже в Анапе летом 2000 года. Девушка отдыхала вместе сродителями, поэтому первое свидание со звездой состоялось под присмотромродственников.Отпуск закончился, и Екатерина вернулась в родную Елабугу.Кузьмин не смог забыть прекрасную особу и принялся ей названивать. Через неделюбарышня полетела к музыканту в Москву. В аэропорту ее встречал счастливый Владимирс огромным букетом."Я всегда был эгоистом. Моя работа, моя музыка для менястояли на первом, и на втором, и на прочих местах. Остальное – примерно надесятом. Включая семейную жизнь. Я думал, что хорошего семьянина из меня неполучится. Катя заставила меня посмотреть на мою жизнь по-другому. Мнезахотелось нормальных, глубоких отношений", – вспоминает о начале их романаартист.Влюбленные поженились в 2001 году. Семейная жизнь супруговне была гладкой: поговаривали, что однажды их брак чуть не разрушился из-заревности Кузьмина. Однако тогда Владимир и Екатерина смогли спасти отношения, сообщает7Дней. ru.