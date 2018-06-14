Когда актеру Владимиру Стеклову исполнилось 70, он в третий раз стал отцом. Ирина – четвертая жена Стеклова. Она младше его на 36 лет. Артист признается, что супруга, подарившая ему дочь Арину, до встречи с ним не могла забеременеть, и вдруг свершилось чудо. Родилась дочь, невзирая на такую разницу в возрасте. Стеклов говорит, что теперь он счастлив и поверил в машину времени, которая перенесла его лет на двадцать пять назад.

В программе "Судьба человека" Владимир Стеклов, сыгравший более сотни киноролей, признается: что и не думал становиться актером, а пошел в театральную студию за компанию с другом и потому, что там много девчонок.Однако после школы все-таки поступил в Астраханское театральное училище, а затем из провинциального театра, где его заметили и посоветовали попробовать себя на большой сцене, решился перебраться в Москву.Правда, в столице дал трещину его первый брак, в котором родилась первая дочь Стеклова Агриппина. Первая супруга и коллега Людмила, востребованная в театре в Кинешме, не смогла реализовать себя в Москве как актриса.В семье начались скандалы. А когда у Стеклова начались отношения с дочерью Марка Захарова Александрой, супруга уже знала об этом. Из-за дочери развод дался актеру непросто, но и брак с Александрой Захаровой продлился недолго.Когда Стеклов уходил, то уходил от нее "в никуда", поскольку у актера не было своего жилья.В третьем браке – с врачом-стоматологом Ольгой – у актера родилась вторая дочь — Глаша. Однако и этот супружеский союз распался.Когда актеру исполнилось 70, он в третий раз стал отцом. Ирина – четвертая жена Стеклова – младше его на 36 лет. Актер признается, что супруга, подарившая ему дочь Арину, до встречи с ним не могла забеременеть, и вдруг свершилось чудо рождения ребенка, невзирая на такую разницу в возрасте.Стеклов признается, что теперь он счастлив и "поверил в машину времени", которая перенесла его лет на двадцать пять назад.Почему в графе "отец" у Стеклова стоит прочерк и кем был его отец? Почему распался их брак с Александрой Захаровой и что отвечает актер сплетникам, утверждавшим, будто он женился на ней для того, чтобы попасть в театр к Марку Захарову? Как узнал о своем позднем отцовстве и почему боялся рассказать об этом своим взрослым дочерям? Ответы Владимира Стеклова на эти вопросы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".