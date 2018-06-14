В соревнованиях примут участие 32 команды

В соревнованиях примут участие 32 командыВо Владимире пройдет чемпионат по мини-футболу «Small Ball Fest» для дошколят.Как сообщают в пресс-службе администрации города, в соревнованиях примут участие 32 команды. Чемпионат начнется в субботу, 16 июня, в 10 часов. Игры пройдут на стадионе «Лыбедь».Помимо футбола, маленьких владимирцев ожидает анимация, мастер-классы, лего-город, батуты, конкурсы, а также фотозоны и розыгрыши. Участие для всех желающих бесплатное.