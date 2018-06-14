В день открытия жителей ожидает праздничная программа
В день открытия жителей ожидает праздничная программа
С 14 июня во Владимире открывают уличные площадки для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу.
Центральная расположится на улице Георгиевская. Напротив антикварного базара «Шалопаевка» установили уличный экран, сцену, фуд-корты и скаймейки для болельщиков. Власти отгородили часть парковки в районе улице Спасская.
В четверг праздичные мероприятия начнутся в 17 часов. На сцене для владимирцев выступят артисты. Они подготовили развлекательную программу на каждый день матча. Расписание будут корректировать от количества зрителей и погоды.
Также уличный экран установили в Спортивном сквере на улице Стрелецкая. В четверг, 14 июня, в 16 часов там начнется спортивный праздник с юными футболистами. В 17.30 стартует трансляция первого матча.