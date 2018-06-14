В день открытия жителей ожидает праздничная программа

В день открытия жителей ожидает праздничная программаС 14 июня во Владимире открывают уличные площадки для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу.Центральная расположится на улице Георгиевская. Напротив антикварного базара «Шалопаевка» установили уличный экран, сцену, фуд-корты и скаймейки для болельщиков. Власти отгородили часть парковки в районе улице Спасская.В четверг праздичные мероприятия начнутся в 17 часов. На сцене для владимирцев выступят артисты. Они подготовили развлекательную программу на каждый день матча. Расписание будут корректировать от количества зрителей и погоды.Также уличный экран установили в Спортивном сквере на улице Стрелецкая. В четверг, 14 июня, в 16 часов там начнется спортивный праздник с юными футболистами. В 17.30 стартует трансляция первого матча.