Александр Добровинский считается одним из самых дорогих (и самых успешных!) адвокатов страны. Он имеет огромный авторитет среди знаменитостей, потому что не боится браться даже за самые спорные дела. Именно он оказывал юридическую поддержку Юлии Барановской, Анастасии Волочковой, Владимиру Слуцкеру, Филиппу Киркорову и другим публичным персонам. Но вот ему самому никто помочь не смог.

Александр Добровинский считается одним из самых дорогих (и самых успешных!) адвокатов страны. Он имеет огромный авторитет среди знаменитостей, потому что не боится браться даже за самые спорные дела. Именно он оказывал юридическую поддержку Юлии Барановской, Анастасии Волочковой, Владимиру Слуцкеру, Филиппу Киркорову и другим публичным персонам. Но вот ему самому никто помочь не смог.Александр Добровинский подал иск против собственной 9-летней дочери Полины. Несколько лет назад он подарил ей шикарную квартиру на Воробьевых горах, но 1/10 часть оставил себе. И вот теперь через суд Добровинский потребовал, чтобы ему предоставили возможность проживать в этой квартире рядом с дочерью – "в комнате номер 3". Хотя сама она, мягко говоря, этого не хочет."Оказалось, что у Добровинского нет официальной семьи, и в браке он не состоит. Но есть гражданская жена Марина. Он имеет от нее двух дочерей – Александру и Адриану. Однако с ними он жить не хочет, а хочет жить с дочкой от женщины, в законном браке с которой он также никогда не состоял и близких отношений не имеет. Именно с ними он теперь и судится, – рассказал корреспонденту Dni.ru знакомый с ситуацией источник. – Никулинский суд Москвы по этому сложному делу решил проводить слушания в закрытом режиме, поскольку речь идет об интересах несовершеннолетней. Но на очередном заседании, на которое явился сам "метр" в сопровождении своих представителей, суд признал иск Добровинского несостоятельным и отклонил его в полном объеме. Кажется, до сих пор Добровинский никому не проигрывал, а тут потерпел фиаско".Dni.Ru связались с Викторией Крыловой, адвокатом несовершеннолетней дочери Полины и ее мамы. От подробных комментариев адвокат отказалась, но подчеркнула, что считает судебный акт законным и справедливым.Напомним, что в 2016 году Добровинский в качестве адвоката Киркорова был организатором скандальной истории о "вымогательстве" у российского поп-исполнителя 1 миллиона евро за его музыкальный плагиат со стороны лидера группы Space Дидье Маруани. Данную историю французский музыкант охарактеризовал как "подставу и глупую, преступную акцию". После этого Игорь Трунов, адвокат Дидье призвал Добровинского к ответственности за оскорбления, прозвучавшие в его адрес и в адрес супруги, которая также работала адвокатом по этому делу. Квалификационная комиссия признала Добровинского виновным, а его поведение назвала дисциплинарным проступком. Наказание звездному адвокату определит Совет Палаты в конце июня.