Александр Добровинский считается одним из самых дорогих и самых успешных адвокатов в стране. Он имеет огромный авторитет среди знаменитостей, потому что не боится браться даже за самые спорные дела. Именно он оказывал юридическую поддержку Юлии Барановской, Анастасии Волочковой, Владимиру Слуцкеру, Филиппу Киркорову и другим публичным персонам. А вот ему никто помочь не смог.

Александр Добровинский считается одним из самых дорогих и самых успешных адвокатов в стране. Он имеет огромный авторитет среди знаменитостей, потому что не боится браться даже за самые спорные дела. Именно он оказывал юридическую поддержку Юлии Барановской, Анастасии Волочковой, Владимиру Слуцкеру, Филиппу Киркорову и другим публичным персонам. А вот ему никто помочь не смог.Александр Добровинский подал иск против собственной 9-летней дочери Полины. Несколько лет назад он подарил ей шикарную квартиру на Воробьевых горах, но 1/10 часть оставил себе. И вот теперь через суд Добровинский потребовал, чтобы ему предоставили возможность проживать в этой квартире рядом с дочерью – "в комнате номер 3". Хотя сама она, мягко говоря, этого не хочет."Оказалось, что у Добровинского нет официальной семьи, и в браке он не состоит. Но есть гражданская жена Марина. Он имеет от нее двух дочерей – Александру и Адриану. Однако с ними он жить не хочет, а хочет жить с дочкой от женщины, в законном браке с которой он также никогда не состоял и близких отношений не имеет. Именно с ними он теперь и судится, – рассказал корреспонденту Dni.ru знакомый с ситуацией источник. – Никулинский суд Москвы по этому сложному делу решил проводить слушания в закрытом режиме, поскольку речь идет об интересах несовершеннолетней. Но на очередном заседании, на которое явился сам "метр" в сопровождении своих представителей, суд признал иск Добровинского несостоятельным и отклонил его в полном объеме. Кажется, до сих пор Добровинский никому не проигрывал, а тут потерпел фиаско".Dni.Ru связались с Викторией Крыловой, адвокатом несовершеннолетней дочери Полины и ее мамы. От подробных комментариев адвокат отказалась, но подчеркнула, что считает судебный акт законным и справедливым.Напомним, что в 2016 году Добровинский в качестве адвоката Киркорова был организатором скандальной истории о "вымогательстве" у российского поп-исполнителя 1 миллиона евро за его музыкальный плагиат со стороны лидера группы Space Дидье Маруани. Данную историю французский музыкант охарактеризовал как "подставу и глупую, преступную акцию". После этого Игорь Трунов, адвокат Дидье призвал Добровинского к ответственности за оскорбления, прозвучавшие в его адрес и в адрес супруги, которая также работала адвокатом по этому делу. Квалификационная комиссия признала Добровинского виновным, а его поведение назвала дисциплинарным проступком. Наказание звездному адвокату определит Совет Палаты в конце июня.