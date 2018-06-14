С 14 июня ВТБ Страхование жизни запускает в клиентских центрах Почта Банка продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). В офисах банка можно приобрести новый мультивалютный ..

С 14 июня ВТБ Страхование жизни запускает в клиентских центрах Почта Банка продажи полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). В офисах банка можно приобрести новый мультивалютный продукт «Инвестиции в будущее». На первом этапе продукт будет представлен почти в 100 точках Почта Банка в разных регионах.«Инвестиции в будущее» – мультивалютный финансовый инструмент, который позволяет получить потенциально неограниченный доход при 100-процентной защите капитала от инвестиционного риска. Минимальная сумма первоначального взноса в рамках новой программы составляет 30 тысяч рублей. Инвестирование денежных средств осуществляется в рублях, доход выплачивается в долларах США. Договор можно заключить на срок три или пять лет.Инвестиционный доход в пределах ставки рефинансирования Банка России, а также выплаты по страховым случаям не облагаются НДФЛ. Также действующее законодательство предусматривает возможность получить налоговый вычет - возврат 13% НДФЛ на страховые взносы до 120 000 рублей в год по договорам, заключенным на пять лет и более.Максим Пушкарев, генеральный директор ВТБ Страхование жизни, прокомментировал: «Начиная сотрудничество с Почта Банком, офисы которого расположены по всей стране, мы значительно повышаем доступность страховых инвестиционных продуктов для населения. Подобный инструмент становится все более популярным в массовом сегменте».Вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян отметил: «Мы расширяем продуктовую линейку за счет представления клиентам инвестиционных продуктов, которые потенциально могут показать доходность выше, чем по депозитам. Уверены, что набирающие популярность полисы ИСЖ будут пользоваться высоким спросом у аудитории Почта Банка во всех регионах присутствия».В первом квартале 2018 года объем страховых сборов компании ВТБ Страхование жизни составил 5,2 млрд рублей, в том числе сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) - 4,3 млрд рублей (рост в 1,5 раза), по накопительному (НСЖ) - 1 млрд рублей (рост в 3 раза). В отчетном периоде компания заключила с клиентами 17 тысяч договоров, что в 3,2 раза больше, чем в первом квартале 2017 года.