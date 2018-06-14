× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/14-06-2018-vw-poteryaet-eshhe-milliard-evro-iz-za-dizelgejta.html" target="_blank">VW потеряет еще миллиард евро из-за дизельгейта</a> - Дизельный скандал, разразившийся еще в 2015 году, обернулся для Фольксвагена новыми неприятностями. Брауншвейгская прокуратура наложила на производителя гигантский штраф, придя к выводу, что VW действительно нарушил целый ряд положений.