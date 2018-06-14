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<a href="http://33live.ru/novosti/14-06-2018-za-kogo-boleyut-yunye-futbolisty.html" target="_blank">За кого болеют юные футболисты?</a> - И в продолжение темы. Мундиаль поддержали юные владимирские футболисты. На стадионе Юность в Добром стартовал уже 16-й турнир по мини-футболу Жаркое лето. В нём участвуют подростковые команды из школ, клубов по месту жительства и дворовые коллективы. Кто является фаворитом турнира, и ставят ли владимирские мальчишки на Россию на начавшемся Чемпионате мира - расскажем прямо сейчас.