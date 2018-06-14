Женсовет при УВД по ВАО совместно с Советом ветеранов Управления и ОМПО УВД по ВАО создали стенд к 300-летию российской полиции, посвященный восьми семейным династиям полицейских...

Председатель Женсовета при УВД по ВАО Надежда Козлова провела рабочую встречу с членами Совета ветеранов Управления в Музее трудовой и боевой славы УВД по Восточному округу Москвы.В обсуждении приняли участие председатель Совета ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин, председатель Совета ветеранов ГИБДД УВД по ВАО Виктор Серегин и специалист по связям с общественностью Отделения морально-психологического обеспечения УВД по ВАО Галина Дейникина.Женсовет при УВД по ВАО совместно с Советом ветеранов Управления и ОМПО УВД по ВАО создали стенд к 300-летию российской полиции, посвященный восьми семейным династиям полицейских, служивших в Восточном округе столицы. Например, в династии Монаховых пятеро членов семьи посвятили свою жизнь службе в органах внутренних дел. Полковник милиции в отставке Федор Павлович Монахов прослужил в советской милиции 30 лет. Его примеру последовал его сын, а позднее трое внуков. Или династия Мазиных: Николай Сергеевич Мазин поступил на службу в 1956 году, прослужил в Восточном округе более 20 лет. По его стопам пошли двое его детей и внук.Председатель Совета ветеранов аппарата УВД по ВАО Александр Сорокин подчеркнул, как важно подавать молодому поколению хороший пример и показывать этот стенд молодым сотрудникам Управления, а также ученикам школ и колледжей, которые часто приходят на экскурсии в Музей трудовой и боевой славы УВД по ВАО. Данная экспозиция с краткой биографией семей и их фотографиями дополнит коллекцию Музея и покажет юношам и девушкам, как служба в полиции может стать делом целой семьи и даже не одного поколения.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73