Камеры наружного наблюдения, установленные на станции Ростокино Московского центрального кольца сняли на видео жестокую драку, которая переросла в избиение беспомощного человека. Остановить расправу смогли лишь прохожие, оттащившие агрессора от его жертвы.

Камеры наружного наблюдения, установленные на станции "Ростокино" Московского центрального кольца сняли на видео жестокую драку, которая переросла в избиение беспомощного человека. Остановить расправу смогли лишь прохожие, оттащившие агрессора от его жертвы.На записи с камер видно, как двое мужчин дерутся на перроне станции "Ростокино". Один из них пропускает несколько ударов и падает, а второй продолжает с ожесточением наносить ему удары по голове и туловищу ногами и руками. О состоянии пострадавшего пока не сообщается, передает портал "33Live.RuRu". Кроме того, неизвестно, удалось ли задержать агрессивного драчуна.