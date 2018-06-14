Женщина в состоянии алкогольного опьянения уронила младенца на пол

Женщина в состоянии алкогольного опьянения уронила младенца на полСуд назначил жительнице Вязников, которая уронила своего внука, год исправительных работ с удержанием 20% заработной платы. Также женщина должна сходить на прием нарколога и пройти курс лечения.В октябре прошлого года 17-летняя девушка родила сына. Ребенок жил вместе с юными родителями и 45-летней бабушкой. В январе этого года молодая мама вышла из дома, чтобы вынести мусор.В это время мальчик, спавший в своей кровати, заплакал. К нему подошла бабушка. Она хотела взять мальчика на руки и не удержала. Младенец ударился головой. Скорую помощь для ребенка вызвали только тогда, когда ему стало плохо. В больнице он скончался.Женщина полностью признала свою вину. Её дочь не настаивала на более строгом для матери наказании.