Всего над регионами России силами ПВО уничтожены 249 вражеских беспилотников.

С 20:00 по московскому времени 13 июня до 7:00 14 июня силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили над разными регионами страны 249 украинских БПЛА. В число этих регионов вошла и Владимирская область. Об этом сообщается в официальном канале областного правительства в МАХ.Также массированной атаке вражеских беспилотников подверглись соседние Костромская, Ярославская, Рязанская области.Кроме того, под ударами оказались Белгородская, Брянская, Курская, Воронежская, Орловская, Тульская, Калужская, Ростовская, Астраханская, Тверская области, а также Республика Крым.Украинские беспилотники в ночь с 13 на 14 июня перехватили и уничтожили и над акваторией Азовского моря.Напомним, напомним, ранее за ночь сбили 330 БПЛА.