Капитан сборной Бельгии по футболу Эден Азар после победы над Англией в матче за третье место чемпионата мира заявил, что мундиаль в России прошел для его команды почти идеально. Красные дьяволы стали бронзовыми призерами турнира.

Капитан сборной Бельгии по футболу Эден Азар после победы над Англией в матче за третье место чемпионата мира заявил, что мундиаль в России прошел для его команды почти идеально. "Красные дьяволы" стали бронзовыми призерами турнира."Чувствую себя исключительно хорошо, ведь мы добились чего-то потрясающего за это время в России, – признается бельгиец, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Мы смогли дать повод нашим болельщикам праздновать. Турнир для нас прошел практически идеально. Теперь мы будем работать дальше и смотреть в будущее"."Думаю, что после матча с Англией я заслужил звание лучшего игрока чемпионата мира. Однако я заслуживаю его ровно также, как и многие другие футболисты, которые хорошо сыграли на турнире. Для меня эта награда не представляет важность – я никогда не играл ради индивидуальных титулов. Главное – результат команды".Напомним, что Бельгия победила Англию со счетом 2:0 благодаря голам Тома Менье и Эдена Азара.