В Санкт-Петербурге проходит матч между сборными Бельгии и Англии, которые борются за третье место чемпионата мира по футболу. После первого тайма утешительного поединка подопечные Роберто Мартинеса выигрывают у англичан.

В Санкт-Петербурге проходит матч между сборными Бельгии и Англии, которые борются за третье место чемпионата мира по футболу. После первого тайма утешительного поединка подопечные Роберто Мартинеса выигрывают у англичан.Бельгийцы с первых минут взвинтили темп игры и их усилия уже на четвертой минуте встречи были увенчаны успехом. Находясь на левом фланге, Насер Шадли сделал навес в центр штрафной, где находившийся практически в одиночестве Тома Менье подставил ногу и поразил ворота Джордана Пикфорда – 1:0.После гола бельгийские футболисты продолжили доминировать на поле. Англичане долгое время не могли добраться до владений Тибо Куртуа, а первый удар по его воротам был нанесен лишь на 14 минуте. После подопечные Гарета Саутгейта имели еще несколько шансов, но каждый раз оборона Бельгии была надежна."Красные дьяволы" также имели острые моменты, играли в атаке острее и были предпочтительнее, но и защита англичан сбоев не давала. Первый тайм в основном проходил в середине поля, что, само собой, устраивало ведущих в счете бельгийцев. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу Бельгии.