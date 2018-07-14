Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram провокационное видео, на котором она поглаживает округлившийся живот. Ведущая добавила, что ее спели же поздравить с беременностью.

Ксения Бородина опубликовала на своей странице в Instagram провокационное видео, на котором она поглаживает округлившийся живот. Ведущая добавила, что ее спели же поздравить с беременностью.Поклонники Ксении Бородиной не поверили своим глазам, когда видели один из ее снимков с отдыха. Некоторые пользователи Сети разглядели у нее округлившийся живот и тут же поспешили поздравить ее с беременностью.Слухи в самом их зародыше подавила сама Ксения Бородина. Она опубликовала видео, на котором лежит и поглаживает заметно увеличившийся живот. Ролик кончается неожиданно – ведущая хлопает по животу и он неожиданно исчезает. "Когда тебя поздравили с беременностью 🤣😭😂 а у тебя всего лишь купальник надулся )))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохраняются. – Прим. ред.)", – объяснила казус она.Подписчики по достоинству оценили чувство юмора Ксении Бородиной. "Само рассосалось😂", "😳😳😳ой не могу🤣🤣🤣", "Прикольно!!!😂😂😂😂", "Тебе идет беременность", "Юмористка 🤣🤣🤣", – делились своими впечатлениями комментаторы.Ксения замужем за дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым. Пара воспитывает дочь Бородиной от первого брака Марусю и общую – Теону. "Для девочек я становлюсь лучше с каждым днем, чтобы показывать им пример. Они – моя жизнь. А в браке с Курбаном многое поменялось, например, мое мировоззрение и взгляды на отношения. Я благодарна ему за это", – призналась Бородина.